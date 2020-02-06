بالصور.. 16 إصابة إثر حادث تصادم لحافلة نقل على طريق الرياض سدير

محمد السعران(صدى):

باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث تصادم لحافلة نقل جماعي (باص) نتج عنه ١٦ اصابه على طريق الرياض سدير عند محافظة المجمعة.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل ان غرفة العمليات تلقت بلاغ عند الساعة ١٢.٢١ صباح الخميس من مواطن بوجود حادث تصادم لحافلة نقل جماعي وتم على الفور توجيه ٨ فرق اسعافيه وعنايات للموقع مع القيادة الميدانية وخلال عشر دقائق تم الوصول للموقع حيث تم فرز الحالات والتي بلغ عددها ١٦ منها خمس اصابات حرجة واربع اصابات متوسطة فيما كانت باقي الحالات طفيفة.

واضاف الجلاجل ان وزارة الصحة دعمت الحادث بثلاث فرق اسعافيه وتم نقل جميع الحالات لمستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة وحالتين لمستشفى حوطة سدير حيث انتهى الحدث عند الساعة الثانية فجراً.