مدير الدفاع المدني يكشف تفاصيل جديدة بشأن حريق محطة قطار الحرمين
روى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو تفاصيل جديدة عن الحريق الذي تعرضت له محطة قطار الحرمين مطلع صفر الماضي.
وقال العمرو إن الشركة التي قامت ببناء أسقف المحطة قدمت بيانات للمديرية تؤكد أن الأسطح مقاومة للحريق وأنها تجاوزت الفحوصات، ذلك الأمر الذي اتضح عدم صحته لاحقا.
وأوضح أن جميع ملابسات الحادِث قيد التحقيق، كما أن أنظمة الإطفاء الداخلية للمحطة إضافة لجهود الدفاع المدني جعلت نسبة تضرر المحطة جراء الحريق بين 20% و30%.
محماس السادس[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 17 دقيقة
ليت كل المديرين زيك ..الصراحه راحه وامانه ونزاهه… وفقك الله وامثالك
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كان لي تعليق اول ما قبت الحريززه وقلت ان كل محطات القطار راح يكون مصيرها نفس هذا المصير بسبب الغش وتزوير الحقائق والفساد…
الحمد لله الحريزه هاذي.لم تصب الارواح ولاكن يجب الاحتياط لباقي المحطات.. ويمكن للدفاع المدني الاستعانه بالخبير محماس
..ولان هذا الخبر مهم جدا لابد تحطوه بالشريط العلوي فحنا بعصر مكافحة الفساد