مدير الدفاع المدني يكشف تفاصيل جديدة بشأن حريق محطة قطار الحرمين

نايف السالم(صدى):

روى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو تفاصيل جديدة عن الحريق الذي تعرضت له محطة قطار الحرمين مطلع صفر الماضي.

وقال العمرو إن الشركة التي قامت ببناء أسقف المحطة قدمت بيانات للمديرية تؤكد أن الأسطح مقاومة للحريق وأنها تجاوزت الفحوصات، ذلك الأمر الذي اتضح عدم صحته لاحقا.

وأوضح أن جميع ملابسات الحادِث قيد التحقيق، كما أن أنظمة الإطفاء الداخلية للمحطة إضافة لجهود الدفاع المدني جعلت نسبة تضرر المحطة جراء الحريق بين 20% و30%.