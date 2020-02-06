عبدالله المعيوف يحقق إنجازًا غير مسبوق

نواف السالم(صدى):

لفت حارس مرمى نادي الهلال، عبدالله المعيوف، أنظار المهتمين بكرة القدم عالميًا، بعد تألقه في مباراة الزعيم أمام الرائد أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتصدى «المعيوف» لركلة جزاء من المغربي محمد فوزير لاعب وسط فريق الرائد، وكذلك سجّل هدف فريقه الثالث في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأكد موقع «caughtoffside» الإنجليزي الشهير أن «المعيوف » تحول إلى بطل بعد تحقيقه إنجازًا لا يمكن أن نكون قد رأيناه من قبل.

ويعد المعيوف، أول حارس مرمى ينجح في التصدي لركلة جزاء ثم يسجل من ركلة أخرى في مباراة واحدة، ليحقق بذلك إنجازًا غير مسبوق.