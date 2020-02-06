برلين(صدى):

كشف خبير السيارات الألماني كريستيان هاينز، الفرق بين القوة الحصانية وعزم الدوران، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد أيهما أهم من الآخر بشكل عام.

وأوضح أن القوة هي مقدار الطاقة، التي يمكن تحويلها في فترة زمنية معينة، والتي تقاس في حالة السيارات بوحدة الكيلووات أو الحصان.

وأشار إلى القوة الإسمية هي أقصى قدر ممكن يمكن لمحرك الاحتراق الداخلي توليده لدى عدد لفات عال نسبيا، مضيفًا أن المحرك عادة ما يدور بعدد لفات منخفض خلال القيادة اليومية، لذا فإن الطاقة الناتجة تكون أقل في المعتاد.

وأفاد بأن عزم الدوران هو القوة التي تؤثر على عمود الإدارة أثناء الدوران، ووحدة قياسه هي النيوتن متر، مؤكدًا في محركات الاحتراق الداخلي يكون الحد الأقصى لعزم الدوران لدى عدد لفات المحرك المنخفضة.