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    فبراير

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طرق مذهلة لإخفاء البطن الممتلئ عند ارتداء الملابس

طرق مذهلة لإخفاء البطن الممتلئ عند ارتداء الملابس
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر مشكلة ” الكرش ” أو دهون البطن من أكثر المشاكل التي تواجه المرأة عند ارتداء لملابس .

ووجه خبراء الأزياء نصائح هامة تساعد على إخفاء البطن وظهورك بقوام متناسق ، على النحو التالي :

1- الألوان الدانة ، فللا شك أن الألوان الفاتحة تعطي إيحاء بعرض القوام وزيادة الجسم على عكس الألوان الداكنة .
2- السروال عالي الخصر : وهو من الموضة المنتشرة حديثاً ، ويحول الأنظار عن امتلاء البطن .
3- نوع القماش : فعليكي أن تبتعدي عن الليكرا والصوف والمخمل ، والأقمشة المطاطية ، وارتدي القطن والحرير والكتان ، فهذه الأنواع تقلل من مظهر البدانة .


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