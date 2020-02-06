شاهد.. ريم البارودي لمنتقد عُمرتها : «بس يا أهبل»

القاهرة(صدى):

تعرّضت الفنانة المصرية ريم البارودي، إلى موجة من الانتقادات بعد نشرها صورة لها من أمام الكعبة المشرفة أثناء تأديتها مناسك العمرة.

وردّت ريم البارودي على أحد المتابعين قائلة: « بس يا أهبل يا مريض روح أتعالج وشوف نفسك ».

وكان المتابع قد قال: «ارحمونا.. نزلت صورة وانتي في الكعبة المشرفة والحمد لله، ولما تنزلي مصر وتسهري هتنزلي صورة وإنتي لابسة عريان وراجل حاطت إيديه عليكي وزجاج الخمرة حواليكي في كل حتة، كفاية النفاق والكدب علي النفس، يعني لازم الإنسان يتصالح مع نفسه كده أو كده، ولما هقرر أنزل صورة بيت الله الحرام على صفحتي لازم كل تصرفاتي بعد كده».