بالصور .. تشغيل كباين التوعية الإسلامية في جبل عرفات وجبل ثور وتكليف عدد من الدعاة لإرشاد الزائرين

بدر الحارثي(صدى):

تنفيذا لخطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة فيالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة قامت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بتشغيل الكبائن الواقعة بالأماكن التي يزورها المعتمرين، وهي الكبينة الواقعة بجوار جبل عرفات والكبينة الواقعة بجوار جبل ثور حيث تم تكليف الدعاة بالمباشرة فيها ليصل عدد ساعات عملهم في تلك المواقع إلى ما يزيد عن عشرين ساعة يومياً يقوم فيها الدعاة بتوجيه الزائرين وتعريفهم بهذه المواقع وتوضيح مما يتطلب توضيحه وكذلك تم تعميد بعض الموظفين للعمل في تلك الكبائن لتوزيع المطبوعات الإرشادية من خلال الكبائن.

وقد أشار فضيلة الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ محسن بن سيف الحارثي بأنه سوف يتم تشغيل جميع الكبائن المواقع التي يقصدها المعتمرين.

وأوضح الشيخ محسن الحارثي أن ذلك يأتي بتوجيه ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتورعبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام للجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة في ظل العناية بضيوف الرحمن والزائرين والحرص على أداء الرسالة المناطة بالوزارة لتحقيق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة .