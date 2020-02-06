بالصور.. بكاء وانهيار بين الفنانات في جنازة «نادية لطفي»

القاهرة(صدى):

خيم الحزن على الوسط الفني المصري لوفاة الفنانة المصرية القيرة نادية لطفي .

ووثقت مجموعة من الصور انهيار الفنانات التي شاركن في تشييع جنازتها من مسجد مستشفى المعادي للقوات المسلحة إلى مقابر أسرتها بمدينة السادس من أكتوب ر .

وأظهرت الصور انهيار الفنانات فيفي عبده وإلها شاهين ودلال عبد العزيز وغيرهن من النجوم التي كن في حالة بكاء شديد وانهيار .

وكانت الفنانة القديرة قد توفيت بعد تدهور حالتها الصحية خلال الأسابيع الماضية ، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي حتى فارقت الحياة