بالفيديو.. مواطنة توجه استغاثات موجعة بعد تعرض بسطتها للسرقة

نايف السالم(صدى):

وجهت مواطنة تعرضت بسطتها للسرقة استغاثات موجعة عبر مقطع فيديو ، مبينه أنه كان مصدر رزقها الذي تعول منه أطفالها وتسدد ديونها .

وأظهر الفيديو بسطتها المتواضعة التي لم يتحرج اللئيم في مد يده عليها لسرقتها ، قائلة بحرقة شديدة : يا إخوان عيالي بهذا الشغل حسبي الله عليه اللي مد يده و سرقني الله لا يوفقه لا في الدنيا ولا الآخرة ..

وأضافت : السرقات شبت بسطتي قبل هذا .. يسرقوني وأنا أعيل أطفال يرضعون على هذه البسطات ، رزقي كله منها وتسديد ديوني كلها منها والإيجار كله منه .

وتابعت اتقوا الله في أنفسكم لا تمدون يدكم على بسطاتي ، ما لي إلا الله وهي .. والله العظيم إني تعبت يا إخوان .. حسبي الله .