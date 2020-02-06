بحار يكشف خطة تركيا الخبيثة لتهريب السلاح لتركيا بعد طلبه اللجوء السياسي

وكالات(صدى):

كشفت مصادر إعلامية تورط إيطاليا في تسهيل دخول سفينة محملة بالأسلحة التركية إلى ليبيا في 28 يناير الماضي تحمل علم لبنان وبرفقتها فرقاطة عسكرية تركية .

وأكدت أن السفينة “البنا” كانت في طريقها إلى ليبيا ودخلت رسميًا ميناء جنوة في جنوب إيطاليا بسبب حدوث عطل، وتم احتجازها لإجراء فحوصات فنية .

وروى بحار شاب يبلغ من العمر 25 عامًا وهو الضابط الثالث على متن تلك السفينة خطة تركيا لتهريب السلاح إلى ليبيا عبر إيطاليا . .

وكشف بعدما طلب الحماية واللجوء السياسي ما شاهده على السفينة من تجارة أسلحة غير قانونية بين تركيا وحكومة الوفاق .

ومن المنتظر ظهور نتائج التحقيق من مكتب الميناء. لتأكيد رواية البحار ، فيما تم الكشف عن مالك السفينة وهو “مرعي أو مرعي ” .