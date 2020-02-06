بحار يكشف خطة تركيا الخبيثة لتهريب السلاح لتركيا بعد طلبه اللجوء السياسي
كشفت مصادر إعلامية تورط إيطاليا في تسهيل دخول سفينة محملة بالأسلحة التركية إلى ليبيا في 28 يناير الماضي تحمل علم لبنان وبرفقتها فرقاطة عسكرية تركية .
وأكدت أن السفينة “البنا” كانت في طريقها إلى ليبيا ودخلت رسميًا ميناء جنوة في جنوب إيطاليا بسبب حدوث عطل، وتم احتجازها لإجراء فحوصات فنية .
وروى بحار شاب يبلغ من العمر 25 عامًا وهو الضابط الثالث على متن تلك السفينة خطة تركيا لتهريب السلاح إلى ليبيا عبر إيطاليا . .
وكشف بعدما طلب الحماية واللجوء السياسي ما شاهده على السفينة من تجارة أسلحة غير قانونية بين تركيا وحكومة الوفاق .
ومن المنتظر ظهور نتائج التحقيق من مكتب الميناء. لتأكيد رواية البحار ، فيما تم الكشف عن مالك السفينة وهو “مرعي أو مرعي ” .
اترك تعليقاً