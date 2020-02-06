قرارات برشلونة قد تُطيح بـ «ميسي» و5 أندية في انتظاره

وكالات(صدى):

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة أصبح على المحك تمامًا بعد انتهاء أزمته مع المدير الرياضي إريك أبيدال.

وأكدت التقارير، أن رغبة «ميسي» كانت الاستمرار في برشلونة حتى الاعتزال، لكنه قد يُغير رأيه بسبب الأوضاع الأخيرة، إذ أنه يريد مشروعا رياضيا ناجحا وهو ما لا تدعمه القرارات الأخيرة.

وكانت القرارات المشار إليها إقالة فالفيردي، والاستغناء عن 4 لاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة دون ضم أي لاعب إلى صفوف الفريق، وعدم تعويض الأوروغوياني لويس سواريز الذي سيغيب عن الملاعب حتى أبريل المقبل بسبب الإصابة.

وأفادت التقارير، أن هناك 5 أندية تريد ضم ميسي، وهي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليان، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

يذكر أن راتب ميسي في حال رحيله عن برشلونة سيتراوح بين 50 و 85 مليون يورو سنويا، ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021.