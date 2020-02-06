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  3. إشادة واسعة بمعاملة طفلة باكستانية أعتُقلت والدتها في المملكة إثر محاولة تهريب مخدرات

إشادة واسعة بمعاملة طفلة باكستانية أعتُقلت والدتها في المملكة إثر محاولة تهريب مخدرات

إشادة واسعة بمعاملة طفلة باكستانية أعتُقلت والدتها في المملكة إثر محاولة تهريب مخدرات
علي القحطاني(صدى):

أثنت الصحافة الباكستانية على معاملة السلطات السعودية لطفلة باكستانية تم اعتقال والدتها بسبب تهريبها للمخدرات إلى المملكة .

ووفقاً لصحية ” دا نيوز ” الباكستانية فقد لقيت الطفلة” إيمان ” 4 أعوام خير معاملة وتم توفير الألعاب والطعام والشراب لها ، مع إبلاغ السفارة الباكستنية بمكان تواجدها .

كما تم السماح للطفلة بزيارة والدتها عدة مرات ، وقبل توجه الطفلة للمطار لإعادتها إلى وطنها ، سمحت السلطات السعودية لها بزيارة والدتها وتوديعها .

وكانت الشرطة قد عثرت على مواد مخدرة حاولت المرأة الباكستانية إخفائها في بطنها لتهريبها للمملكة في مايو الماضي ، ما أسفر عن اعتقالها بعد تنفيذ الإجراءات النظامية .


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