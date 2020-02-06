إشادة واسعة بمعاملة طفلة باكستانية أعتُقلت والدتها في المملكة إثر محاولة تهريب مخدرات

علي القحطاني(صدى):

أثنت الصحافة الباكستانية على معاملة السلطات السعودية لطفلة باكستانية تم اعتقال والدتها بسبب تهريبها للمخدرات إلى المملكة .

ووفقاً لصحية ” دا نيوز ” الباكستانية فقد لقيت الطفلة” إيمان ” 4 أعوام خير معاملة وتم توفير الألعاب والطعام والشراب لها ، مع إبلاغ السفارة الباكستنية بمكان تواجدها .

كما تم السماح للطفلة بزيارة والدتها عدة مرات ، وقبل توجه الطفلة للمطار لإعادتها إلى وطنها ، سمحت السلطات السعودية لها بزيارة والدتها وتوديعها .

وكانت الشرطة قد عثرت على مواد مخدرة حاولت المرأة الباكستانية إخفائها في بطنها لتهريبها للمملكة في مايو الماضي ، ما أسفر عن اعتقالها بعد تنفيذ الإجراءات النظامية .