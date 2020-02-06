3 جنسيات عربية بين ضحايا انشطار الطائرة التركية في اسطنبول
كشفت مصادر إعلامية وقوع ضحايا من دول عربية إثر حادث الطائرة التركية التي خرجت عن مسارها في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول .
وأكدت ان الضحايا من بينهم جنسيات عراقية ” 3 ” ، ومغربية ، وسورية ، بجانب الجنسيات الأخرى لـ 9 دول ليصل إجمالي الضحايا إلى 182 شخص بينهم 3 وفيات .
وكانت الطائرة قد تحطمت وانشطرت إلى ثلاث أجزاء بعد وقوع الحادث الأليم امس الأربعاء في مطار غوكشن .
.[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 دقيقة
وجع ، ولا واحد تركي فطس منهم.
بسبعة ارواح هالاتراك !!