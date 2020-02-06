3 جنسيات عربية بين ضحايا انشطار الطائرة التركية في اسطنبول

وكالات(صدى):

كشفت مصادر إعلامية وقوع ضحايا من دول عربية إثر حادث الطائرة التركية التي خرجت عن مسارها في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول .

وأكدت ان الضحايا من بينهم جنسيات عراقية ” 3 ” ، ومغربية ، وسورية ، بجانب الجنسيات الأخرى لـ 9 دول ليصل إجمالي الضحايا إلى 182 شخص بينهم 3 وفيات .

وكانت الطائرة قد تحطمت وانشطرت إلى ثلاث أجزاء بعد وقوع الحادث الأليم امس الأربعاء في مطار غوكشن .