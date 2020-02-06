مجمع إرادة بالرياض يحتفل بالنطاق الأخضر في سلامة المرضى

بدر الحارثي(صدى):

احتفل مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض اليوم بدخوله في النطاق الأخضر ضمن برنامج (أمان) في متطلبات معايير سلامة المرضى في سباهي (ESR).

وبلغت النسبة التي حصل عليها المجمع 94% جعلته من أوائل المستشفيات النفسية المتميزة في هذه المعايير، حيث يسعى المجمع باستمرار إلى تطبيق معايير السلامة ضمن جهوده في رعاية المرضى النفسيين ومرضى الإدمان، والحرص على سلامتهم داخل المجمع.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع أن المجمع يبذل جهودا كبيرة في تطبيق معايير سلامة المرضى في كافة الخدمات التي يقدمها والتي يظهر فيها نسبا مرتفعة من الخطورة، مشيرا إلى وجود رصد مستمر لأي أخطار محتملة في أي مرحلة من مراحل العملية العلاجية، مبينا أن وزارة الصحة قد قامت بتكريم المجمع لجهوده في تحقيق وضمان جودة برنامج السلامة الدوائية بتحقيق أعلى مستوى من الرصد للأخطاء المتعلقة بالدواء، إضافة إلى تكريمه عن الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة المتعلقة بالسلامة داخل المجمع، مؤكدا أن كل ما يتعلق بسلامة المريض هو خط أحمر.

وذكر الدكتور القحطاني أن المجمع يعمل بشكل حثيث للحصول على الاعتماد الكلي في المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) من خلال العمل على المعايير المقررة والتي يتوقع وصولها خلال الشهرين القادمين وتطبيقها على أعمال سياسات المجمع الداخلية، وقدم في نهاية حديثه الشكر والتقدير لجميع العاملين في المجمع على حرصهم على سلامة المرضى وجهودهم في نجاح برامج المجمع، وكذلك تقديره لدعم ومتابعة المسئولين في وزارة الصحة والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي).