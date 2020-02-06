شاهد.. ردة فعل السائقين في عسير بعد استيقاف المرور السري لهم

أبها(صدى):

وثّق مقطع فيديو، ردة فعل السائقين في منطقة عسير عند استيقاف أفراد «حملة 80 » لهم، إذ أطلقت الحملة هذا الأسبوع من منطقة عسير وهي المنطقة الرابعة.

وخصصت الحملة، رابط لها لعموم السائقين تمكنهم من الفوز بإحدى السيارات العشر المقدمة من كيا الجبر الراعي الرسمي للحملة، والتي ستوزع في آخر حلقة من خلال سحب إلكتروني.

وشهدت الحملة في عسير، تميُّز أحد الفائزين في عسير بتحقيقه 22 نقطة من مجموع النقاط التي تشير إلى مستوى الوعي والالتزام لدى السائقين.