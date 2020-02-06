الأوراق المصدقة لها قوة في الإثبات

نايف السالم(صدى):

قد يُقدم أحد أطراف الدعوى القضائية، أوراق مصدقة طبق الأصل للإثبات، وقد أوضح نظام المرافعات الشرعية مدى قوة تلك الأوراق في ذلك.

وأوضح النظام، أنه إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا، فإن الصورة التي نقلت منها خطيا أو تصويرا وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه – صدّق على مطابقتها لأصلها – تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل.

أما إذا نازع أحد الخصوم في ذلك، ففي هذه الحالة تراجع الصورة على الأمل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها الأصلها لا تصلح للاحتجاج.

كما يمكن للمحكمة أن ترفض إلزام الغير بتقديم مستندات أو أوراق تحت يده، إذا كان لمن أحرزها مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها.