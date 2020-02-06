حماية المستهلك تصدر بيان هام للمتقدمين بشكاوى طلبات القروض لدى «العقاري»

علي القحطاني(صدى):

أكدت جمعية حماية المستهلك توجيه خطاب رسمي إلى المشرف العام على صندوق التنمية العقارية للإستفسار عما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجة شكاوى طلبات القروض السكنية .

وقالت “حماية المستهلك ” في بيان لها اليوم الخميس أنه تم توجيه الخطاب بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 22/03/1435هـ والمتضمن: اعتماد تنظيم الدعم السكني على أن تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية .

وتابعت أن أصحاب الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23/07/1432هـ فإنها تعامل وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأس ماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات- الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم- تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.

جاء ذلك في في رد على شكاوى المتقدمين بطلبات القروض السكنية لدى صندوق التنمية العقارية ، والتي وردت للجمعية عبر البريد المسجل .