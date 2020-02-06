حماية المستهلك تصدر بيان هام للمتقدمين بشكاوى طلبات القروض لدى «العقاري»
أكدت جمعية حماية المستهلك توجيه خطاب رسمي إلى المشرف العام على صندوق التنمية العقارية للإستفسار عما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجة شكاوى طلبات القروض السكنية .
وقالت “حماية المستهلك ” في بيان لها اليوم الخميس أنه تم توجيه الخطاب بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 22/03/1435هـ والمتضمن: اعتماد تنظيم الدعم السكني على أن تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية .
وتابعت أن أصحاب الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23/07/1432هـ فإنها تعامل وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأس ماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات- الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم- تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.
جاء ذلك في في رد على شكاوى المتقدمين بطلبات القروض السكنية لدى صندوق التنمية العقارية ، والتي وردت للجمعية عبر البريد المسجل .
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