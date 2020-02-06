النيابة تؤكد تعذيب الخادمة الفلبينية كان بسبب حرمانها من أجورها المستحقة

خالد الظفيري(صدى):

شهدت أول جلسة محاكمة للكويتي المتهم في قتل الخادمة الفلبينية جانيلين فيلافيند، إنكار من المتهم للقتل العمد مع سبق الإصرار الموجهة إليهما، إذ اتهم الخادمة بارتكاب أعمال سحر وشعوذة ضده.

وقررت محكمة الجنايات تأجيل النظر في القضية حتى الـ 25 من شهر مارس المقبل للاطلاع والمرافعة، فيما تضمن تقرير الاتهام الصادر عن النيابة العامة تفاصيل جديدة.

واشتمل تقرير النيابة العامة، أن «المتهمة (الزوجة الكويتية) حرمت الخادمة من الطعام الكافي، وسجنتها داخل إحدى غرف المنزل؛ بسبب شكها بقيام الخادمة بأعمال سحر وشعوذة ضد زوجها المتهم».

وأضاف : «الزوجة المتهمة قامت بالتعدي على الخادمة قبل شهرين من وفاتها، من خلال الضرب العنيف بيدها ورجلها، إضافة إلى استخدام بعض الأدوات كجهاز الكي المنزلي وملعقة طعام خشبية وعصا خشبية وشطاف الماء الصحي وملعقة حديدية ومفتاح المركبة الآلية».

وتابع: «الاعتداء على الخادمة كان بسبب خلافات سابقة نتيجة حرمانها من أجورها المستحقة، إلا أن المتهمة أنكرت هذه التهم».

يأتي ذلك بعد نحو شهر ونصف الشهر على بدء قضية الخادمة التي توفت في أواخر شهر ديسمبر الماضي، بعد أن نقلها المواطن المتهم، وهو في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إلى المستشفى لتتوفى هناك.