وكالات(صدى):

كشف خبير في الأمن السيبراني، عن وجود ثغرة أمنية في «واتساب ويب» المخصص لأجهزة الكمبيوتر، وتؤثر على مستخدمي هواتف آيفون.

وأوضح الخبير غال ويزمان، أنه استغل نقطة ضعف في سياسة أمان المحتوى في واتساب، إذ سمحت بتجاوز التدابير الأمنية العادية.

وأكد أنه أبلغ الشركة بالثغرة التي أصلحت في ديسمبر، وكان بإمكانها منح القراصنة إمكانية الوصول إلى الملفات الخاصة والصور ومقاطع الفيديو المخزنة على جهاز الكمبيوتر.

وكانت واتساب قد أصدرت تحديثًا في ديسمبر تضمن تصحيحاً لهذه الثغرة الأمنية، وطلبت من المستخدمين تحديث تطبيقهم على الفور؛ لضمان حمايتهم.