تركي آل الشيخ يُعلق على قرعة دوري أبطال أفريقيا

ماجد محمد(صدى):

علّق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على نتائج قرعة منافسات دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا 2020 .

وأقيمت القرعة، مساء أمس الأربعاء، إذ أسفرت عن مواجهة الأهلي المصري أمام صن داونز الجنوب أفريقي، ومواجهة الزمالك للترجي التونسي.

وقال تركي آل الشيخ: «صن داونز فريق مش سهل، يا بختك يا الترجي»، إذ كان يتمنى مواجهة بين الأهلي والزمالك باعتبار الفريق الأبيض منافس سهل للأهلي.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز يوم الجمعة 28 من فبراير الجاري في القاهرة، فيما ستقام مباراة الإياب في جنوب إفريقيا يوم الجمعة 6 من مارس المقبل، بينما تقام مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي التونسي يوم السبت 29 من فبراير بالقاهرة، ومباراة الإياب في بتونس يوم 6 من مارس المقبل.

يشار إلى أن صن دوانز هو الفريق الذي أخرج الأهلي المصري من النسخة الماضية لدوري الأبطال، عندما هزمه على ملعبه بفضيحة (5-0)، فيما فاز الأهلي في الإياب (1-0).