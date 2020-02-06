الخيمة التراثية تستقبل زوارها برائحة أجدادنا بمهرجان الطيور الدولي

سلطان الهوير(صدى):

لم تكن حياة الآباء والأجداد الذين عاشوا في البادية متنقلين في الصحراء سهلة بل كانت حياة قاسية فيها الكثير من المشقة، ذلك ما كشفته محتويات متحف الريان المتنقل في الخيمة التراثية بمهرجان القريات الدولي للطيور بمحافظة القريات والذي جمع الكثير من الأدوات وغيرها من المستلزمات البسيطة بمكوناتها في تلك الحياة الماضية، التي احتوت على أدوات قديمة وتراثية من مستلزمات البادية ليتضح للزائر، ما كانوا يعيشون عليه بأسلوب بسيط كما تحتوي الخيمة التراثية على أدوات مشتركة لأهل الحاضرة والبادية.

وعلى جوانب الخيمة التراثية هناك السدوا وكيفية صناعة على أيدي إحدى امهاتنا مع عمل خبز الشراك والمقشوش والجدير بالذكر بأن هذه الخيمة تستقبل الزوار على مدار الأسبوع خلال فعاليات مهرجان الطيور الدولي.