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بالفيديو.. مواطنات تروين تجربتهن المريرة مع عيادات التجميل

بالفيديو.. مواطنات تروين تجربتهن المريرة مع عيادات التجميل
الرياض(صدى):

كشفت مواطنات عن معاناتهن من عيادات التجميل التي جذبتهن بإعلانات مضللة وانتهى بهن الحال إلى تشويه صورتهن بدلاً من التجميل ، فضلاً عن إهدار الأموال نتيجة الأسعار المبالغ فيها .

وقالت إحدى المتضررات في برنامج “تم ” على قناة “إس بي سي ” ، أنها تعرضت لإلتواء بالوجه نتيجة إصابتها في العصب السابع .

بينما كشفت أخرى عن حصولها على إبرة البوتكس من الصيدلية بنصف السعر المعروض بالعيادة ، مشيرة إلى التفاوت الكبير في الأسعار ، كما قالت أخرى أن أقل تكلفة لأشياء بسيطة تبلغ 6500 ريال .

واعترف الدكتور أحمد عيسى المشارك في الحلقة مع مقدم ابرنامج بوجود ارتفاع كبير في الأسعار ، وعدم وجود معايير معينه لها .


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