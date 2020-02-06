ريال مدريد يتفق مع بديل كريم بنزيما

وكالات(صدى):

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني اتفق مع المهاجم النرويجي الشاب إرلينغ هالاند لاعب بروسيا دورتموند الألماني، على الانضمام إليه في صيف 2021.

وأكدت التقارير، أن اللاعب وعد إدارة الميرينجي بعدم التوقيع لأي ناد آخر حتى الموعد المقرر، أو تعديل عقده مع بروسيا دورتموند، حتى يتمكن من الرحيل إلى الملكي بعد نهاية الموسم المقبل.

وجاء الاتفاق بناء على وجود بند في عقد اللاعب، البالغ من العمر 19 عاماً، يسمح برحيله مقابل دفع شرط جزائي قيمته 75 مليون يورو.

ويعد هالاند أحد أبرز اللاعبين المطلوبين في ريال مدريد، ليكون بديلًا للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي ينتهي عقده مع الميرينغي في صيف 2021.