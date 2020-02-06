24 طعنة قاتلة لفتاة حملت من خطيبها

القاهرة(صدى):

شهدت أحد محافظات الصعيد بمصر جريمة قتل مروعة لفتاة حامل قبل 24 ساعة من وضعها جنينها ، لتصبح جثة ممزقة غارقة في الدماء وسط الشارع .

وفي التفاصيل ، فقد تبين أن الفتاة كانت مخطوبة لشاب وحملت منه سفاحاً ما دفع أعمامها لقتلها انتقاماً للشرف .

واعترف الجناة بفعلتهم ، فيما شهد مسرح الجريمة إطلاق الزغاريد فرحة لغسل العار كما أكدت عائلة الفتاة .

وكشفت تحريات الأجزة الأمنية ، أن والد الفتاة في السجن وأن أعمامها نما إلى علمهم أن الفتاة وقعت في الخطيئة مع خطيبها وشاع في القرية ظهور علامات الحمل عليها ، فقاموا بإستدراجها هي وخطيبها بحجة عقد القران عليها قبل الولادة .

وبمجرد وصولها وثبوا عليها بـ 24 طعنة أنهت حياتها في الحال ، فيما لا يُعلم مصير خطيبها ، أما الجناة فتم توقيفهم بالشرطة .