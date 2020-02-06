رجل يغتصب جارته بعد تخديرها أمام طفلها

بيروت(صدى):

استغل رجل غياب جاره عن المنزل، فذهب إلى شقته ضيفًا وأحضر زجاجة عصير بها حبة مخدرة معه لتناولها مع جارته، حتى تفقد وعيها ويتمكن من ممارسة الجنس معها.

وتناولت الجارة، عصير الفراولة وبدأت تفقد وعيها ليقوم الجار بنزع عنها ثيابها و ممارسة الجنس معها لـ 3 مرات متتالية، وهي تغط في نوم عميق، وذلك بحضور طفلها البالغ عامًا من العمر.

وأخبر الجار، جارته بما فعله معه في اليوم الثاني، لتقوم بإبلاغ الجهات المعنية بالأمر والتي أوقفت المتهم وتم التحقيق معه؛ إذ اعترف بارتكاب الجريمة.

وقضت المحكمة عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بجرم (مجامعة شخص غير زوجته وغير قادر على المقاومة) وخففت العقوبة الى السنتين بعد أن أسقطت المدعية حقوقها الشخصية عن المتهم.