«ترامب» يعلق على قرار براءته بفيديو مثير
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان براءته من تهمة استغلال السلطات وعرقلة عمل الكونجرس المعروفة بقضية عزله .
ونشر ” ترامب ” على صفحته الرسميه في ” تويتر ” فيديو له وهو يقف بينما تتحرك السنوات حوله، حتى وصل إلى سنة 90000 .
وكتب “ترامب ” معلقاً عليه : قوة دعم ترامب ، في إشارة إلى استمراره سنوات طويلة في سدة الحكم .
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أعلن براءة ترامب امس الأربعاء في القضية المعروفة بمحاكمة عزل “ترامب ” ، إثر اتهامات بعرقة عمل مجلس النواب ، واستغلال المنصب .
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