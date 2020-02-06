  • الخميس 6

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. «الأرصاد» تنبه بموجة صقيع حادة وتساقط ثلوج الأسبوع المقبل

«الأرصاد» تنبه بموجة صقيع حادة وتساقط ثلوج الأسبوع المقبل

«الأرصاد» تنبه بموجة صقيع حادة وتساقط ثلوج الأسبوع المقبل
نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس من كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تؤثر على معظم مناطق المملكة .

وقالت الأرصاد في بيان لها اليوم الخميس أن درجة الحرارة ستصل إلى الصفر مئوية على الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل ، وستكون دون الصفر يوم الأحد ، ويمتد التأثير على القصيم وشمال منطقة الرياض ، والشرقية ، والمدينة المنورة اعتباراً من يوم الإثنين .

وتوقعت الأرصاد نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار من غداً الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل .

كما توقعت هطول أمطار خفيفة على الحدود الشمالية ، والجوف ، وتبوك ، مع احتمال تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك ” اللوز ، علقان والظهر ” مساء غداً الجمعة ويوم الأحد المقبل .

وقالت الأرصاد أن الثلوج ستمتد لتشمل أجزاء من منطقتي اجوف والحود الشمالية ” عرعر ، طريف ، القريات ، حزم الجلاميد .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *