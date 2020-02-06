«الأرصاد» تنبه بموجة صقيع حادة وتساقط ثلوج الأسبوع المقبل

نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس من كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تؤثر على معظم مناطق المملكة .

وقالت الأرصاد في بيان لها اليوم الخميس أن درجة الحرارة ستصل إلى الصفر مئوية على الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل ، وستكون دون الصفر يوم الأحد ، ويمتد التأثير على القصيم وشمال منطقة الرياض ، والشرقية ، والمدينة المنورة اعتباراً من يوم الإثنين .

وتوقعت الأرصاد نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار من غداً الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل .

كما توقعت هطول أمطار خفيفة على الحدود الشمالية ، والجوف ، وتبوك ، مع احتمال تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك ” اللوز ، علقان والظهر ” مساء غداً الجمعة ويوم الأحد المقبل .

وقالت الأرصاد أن الثلوج ستمتد لتشمل أجزاء من منطقتي اجوف والحود الشمالية ” عرعر ، طريف ، القريات ، حزم الجلاميد .