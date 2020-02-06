غموض في حياة القيادي الإيراني المتورط في اغتيال عادل الجبير

الرياض(صدى):

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية، مبلغ 15 مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات عن القيادي في الحرس الثوري الإيراني عبدالرضا شهلاي، والذي يُحاط بدائرة من الغموض الشديد.

ومن المفترض أن يكون «شهلاي» متواجد حاليًا في اليمن، وهو ما دفع واشنطن إلى محاولة اغتياله خلال عملية سرية باليمن في نفس اليوم الذي قتل فيه قاسم سليماني.

ولا توجد صور واضحة للقيادي الإيراني كما أنه لم يدل بأي حديث لوسائل الإعلام الإيرانية مطلقاً، ولا توجد له مع القادة العسكريين أي صور، ما يزيد الغموض غموضًا.

ويقوم رضا شهلاي بتنظيم تمويل مليشيا الحوثي الإيرانية، وهو المسؤول الأول عن عمليات الحرس الثوري في اليمن منذ بداية عام 2015.

يذكر أن شهلاي، كان قد بدأ نشاطه في العراق عام 2003، وكان ضالعًا في خطف وقتل العديد من الجنود الأمريكيين بالعراق وأفغانستان.

في عام 2007 تمكن من قتل خمسة عسكريين أمريكيين في كربلاء، كما أنه متورط في محاولة اغتيال سفير المملكة لدى الولايات المتحدة حينها عادل الجبير عام 2011 .