«أردوغان» ينتقد الجيش السوري ويتناسى احتلاله للشمال

ماجد القزيز(صدى):

فاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجميع بتصريحه عن تقدّم الجيش السوري في إدلب، متناسيًا احتلاله لجزءًا من شمال سوريا، وكأنه لا يدري أنه محتل ويتدخل في شؤون الدول الداخلية.

فأردوغان الذي لاطالما يتحدث عن المبادئ ويذهب هنا وهناك مخططًا للتدخل في ليبيا عسكريًا وسياسيًا، يتحدث حاليًا عن تقدم الجيش السوري الميداني في إدلب، وكأن إدلب ليست في سوريا ويحق للجيش أن يحمي كل شبر فيها.

ويلعب «أردوغان» على وتر الإنسانية إذ اتهم النظام السوري بأنه يسعى لتشريد أشخاص أبرياء في إدلب، وهنا نسي للمرة المليون أنه يستغل ورقة اللاجئين لابتزاز أوروبا مقدماً نفسه على أنه يحمي القارة العجوز من طوفان اللاجئين.

ويُنفذ الرئيس التركي مقولة «إن لم تستح فافعل ما شئت»، فهو يتحدث بشجاعة مزيفة عن سوريا، بينما تسود الوداعة عليه عند الحديث عن موسكو وأنه لا توجد حاجة لخلافٍ خطيرٍ معها بخصوص التطورات في سوريا في الوقت الراهن.