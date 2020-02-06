كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة
فتحت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران باب التقديم على 44 وظيفة شاغرة للرجال والنساء على برنامج التشغيل الذاتي لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :
1- أعضاء هيئة التدريس ومن في حكهم :
– محاضر تمريض ” وظيفتان ” .
– محاضر مهارات الحاسب الآلي ” وظيفتان ” .
– محاضر خدمات طبية طارئة .
– محاضر / محاضرة الصحة واللياقة البدنية ” وظيفتان ” .
– محاضر صحة الفم والأسنان .
– محاضر تقنية الأجهزة الطبية .
– محاضر إدارة المعلومات الصحية .
– مستشار ” تدريب ” .
– مدرس لغة إنليزي ” عدد 4 ” .
– مدرسة لغة إنجليزية ” عدد 4 .
كما فتحت باب التقديم على وظائف إدارية وغنية : ” مندوب مشتريات ، محلل نظم ، فني دعم فني ، أخصائي أمن معلومات ، مطور برامج وتطبيقات ، أخصائي قواعد بيانات ، موظفة أمن مدني ” عدد 2 ” ، موظفة أمن مدني عدد ” 3 ” ، محاسب ” 3 ” ، سكرتير “3” ، أخصائي تسويق ، أمين صندوق ، منسق توظيف ، مسؤول حسابات ، عال نظافة ” 3 ” .
وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح الآن حتى يوم الجمعة الموافق 21 / 2 / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنـــــــــــا
اترك تعليقاً