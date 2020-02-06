كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران باب التقديم على 44 وظيفة شاغرة للرجال والنساء على برنامج التشغيل الذاتي لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

1- أعضاء هيئة التدريس ومن في حكهم :

– محاضر تمريض ” وظيفتان ” .

– محاضر مهارات الحاسب الآلي ” وظيفتان ” .

– محاضر خدمات طبية طارئة .

– محاضر / محاضرة الصحة واللياقة البدنية ” وظيفتان ” .

– محاضر صحة الفم والأسنان .

– محاضر تقنية الأجهزة الطبية .

– محاضر إدارة المعلومات الصحية .

– مستشار ” تدريب ” .

– مدرس لغة إنليزي ” عدد 4 ” .

– مدرسة لغة إنجليزية ” عدد 4 .

كما فتحت باب التقديم على وظائف إدارية وغنية : ” مندوب مشتريات ، محلل نظم ، فني دعم فني ، أخصائي أمن معلومات ، مطور برامج وتطبيقات ، أخصائي قواعد بيانات ، موظفة أمن مدني ” عدد 2 ” ، موظفة أمن مدني عدد ” 3 ” ، محاسب ” 3 ” ، سكرتير “3” ، أخصائي تسويق ، أمين صندوق ، منسق توظيف ، مسؤول حسابات ، عال نظافة ” 3 ” .

وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح الآن حتى يوم الجمعة الموافق 21 / 2 / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنـــــــــــا