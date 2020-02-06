رجل يقتل زوجته بـ «فأس»

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم زوج مغربي على قتل زوجته باستخدام فأس، بعد شكّ في خيانتها له، لتلفظ أنفاسها الأخيرة أثناء ذهابها إلى المستشفى.

وعمد الزوج إلى مواجهة زوجته بشكوكه فيها ليتطور الخلاف إلى شجار و تبادل الضرب، فاستخدم الزوج الفأس ضربها على الفخذين و الرأس.

وأوقفت الجهات الأمنية، المشتبه فيه وقد اعترف أثناء التحقيق معه بارتكابه الجريمة؛ وتمت إحالته إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.