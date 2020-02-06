عيوب ومميزات طرق تنظيف السيارات

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تنظيف وغسل السيارات أمر ضروري لكل قائد لإزالة الأتربة والترسبات والحفاظ على مظهر السيارة بصورة جذابة.

وهناك طريقتين لتنظيف وغسل السيارات هما «الأوتوماتيكية واليدوية» ولكل منهم العيوب والمميزات، ويمكن معرفتها في السطور التالية.

يُنظف الغسل الأوتوماتيكي بشكل أفضل ويزيل الأتربة والترسبات بفضل قوة اندفاع المياه من الآلاف والفرشاة الدوارة، لكنه يتطلب أموالًا كثيرة.

أما الغسل اليدوي فيكون تحديد أماكن الأتربة والشحوم العالقة فيه دقيق جدًا من قبل العامل أو القائد وبالتالي يتم إزالتها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى أنه يوفر الكثير من المال.