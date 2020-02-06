دراسة تكشف علاقة مخيفة بين الصيف والربيع وتسمم الحمل

أميرة خالد(صدى):

يعتبر تسمم الحمل من أكثر الأعراض المخيفة التي قد تواجهها المرأة الحامل فجأة وتعرضها وجنينها للمخاطر .

وكشف بحث علمي جديد أن حمل النساء في فترة والربيع يجعلهن أكثر عرضة له مقارنةً بباقي فصول العام .

وأكدوا أن الحمل في تلك الفترة يعزز ارتفاع ضغط الدم وهو السبب الرئيسي وراء تسمم الحمل ، بالإضافة إلى تعرضهن وتعرض الأجنة لنقص فيتامين “د” الهام لصحة العظام مع تزامن الشهور الأخيرة من الحمل بفصل الشتاء ، نتيجة لنقص آشعة الشمس .

وخلصت الدراسة إلى أن النساء اللائي حملن في شهر يونيو أكثر عرضة بنسبة 17 % للإصابة بتسمم الحمل، فيما كانت اللائي حملن في أغسطس، أو يلدن في مايو، أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل بنسبة 35 %.

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