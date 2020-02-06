بالفيديو.. «ريناد»: ما تقولوا دي هالات سوداء لا دي وساخة يا وسخين !

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثار فيديو جديد لنجمة مواقع التواصل الإجتماعي الطفلة “ريناد ” غضب كبير بين المتابعين بعد إهانتها لمن يعانون من هالات العين السوداء .

وخلال الفيديو قالت ريناد : إسمعي يا وسخه إنتي وياها حطوا هاد الكريم عشان إذا صارت هاد الأماكن سوداء بتصيروا وسخات..

وكررت ريناد لفظها المسئ قائلة : وما تقولوا دي هالات سوداء لا دي وساخة يا وسخين .

واشتعلت المواقع غضباً من طريقتها الغريبة في إبداء النصائح ، وإسائتها لمن يعانون من تلك الهالات المرضية في أغلب الأحوال .

وقال أحد المتابعين : لا مو طفلة، وأسلوبها جدا استفزازي دايم تهاوش يعنني اعطي على ، وقال آخر : والله ي ريناد ي ماما كلامك عيب واللي يأيدك عليه عيب بعد! كنت اشوفك صغيره تغلطين عادي بس تعيدين بالغلط برضوا عيب ، وغيرها من التعليقات .