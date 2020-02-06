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حقيقة إلزام رجال الأعمال بإقامة مصانعهم داخل المدن الصناعية

حقيقة إلزام رجال الأعمال بإقامة مصانعهم داخل المدن الصناعية
نايف السالم(صدى):

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف حقيقة إلزام رجال الأعمال بإقامة منشآتهم الصناعية داخل المدن الصناعية .

وأكد ” الخريف ” أن غالبية التصاريح خارج المدن ، مشيراً إلى اتخاذ عدة إجراءات لدعم رجال الأعمال والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة ، ويأتي على رأسها دراسة أسعار الطاقة ودعم التحول للطاقة البديلة لتخفيف تكاليف الإنتاج .

كما أكد أن الوزارة ستكثف جهودها لضبط أي تلاعب في نقل الكفالة ، وذلك بعد قرار تحمل الدولة رسوم العمال 5 سنوات لتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل .


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