حقيقة إلزام رجال الأعمال بإقامة مصانعهم داخل المدن الصناعية

نايف السالم(صدى):

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف حقيقة إلزام رجال الأعمال بإقامة منشآتهم الصناعية داخل المدن الصناعية .

وأكد ” الخريف ” أن غالبية التصاريح خارج المدن ، مشيراً إلى اتخاذ عدة إجراءات لدعم رجال الأعمال والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة ، ويأتي على رأسها دراسة أسعار الطاقة ودعم التحول للطاقة البديلة لتخفيف تكاليف الإنتاج .

كما أكد أن الوزارة ستكثف جهودها لضبط أي تلاعب في نقل الكفالة ، وذلك بعد قرار تحمل الدولة رسوم العمال 5 سنوات لتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل .