قرقاش: الزج باسم الإمارات في عرقلة اتفاق الرياض شمّاعة مكشوفةً لا تنطلي على أحد

أبو ظبي(صدى):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن اتفاق الرياض جاء بجهد سعودي استثنائي لتوحيد الصف اليمني ضد الانقلاب الحوثي.

وأضاف أن التهرب من تطبيق اتفاق الرياض ينعكس ضعفاً وتفكيكاً في خضم المواجهة مع الحوثي، مشيراً إلى أن محاولاتُ البعض الزج باسم الإمارات كشمّاعة مكشوفةً وواهية لا تنطلي على أحد.

وكانت المدة الزمنية لتنفيذ بنود اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي والمحددة بتسعين يوما لتنفيذ كافة بنوده المتعلقة بالجوانب: السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، انتهت أمس دون تقدم ملحوظ.

يشار أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وقعا اتفاق الرياض في 5 من نوفمبر لتهدئة التوترات، ونزع فتيل الأزمة التي اندلعت في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية.