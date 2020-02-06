بالفيديو.. ضربة قاسمة للملشيات الحوثية في نهم ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني

الرياض(صدى):

كشفت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة عن ضربة قاسمة للملشيات الحوثية لإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني بنهم .

وأظهر الفيديو الذي وثق لحظات القصف ، العمليات التي تمت على أرض نهم اليمنية بنجاح ضمن جهود قوات التحالف والجيش اليمني لتحرير نهم .

وحققت القوتان انتصارات عديدة على جبهة نهم بعد تحرير سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم شرق العاصمة، كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي ومواصلة العمليات الحربية في عدة مواقع .