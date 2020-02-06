بالفيديو.. ضربة قاسمة للملشيات الحوثية في نهم ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني
كشفت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة عن ضربة قاسمة للملشيات الحوثية لإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني بنهم .
وأظهر الفيديو الذي وثق لحظات القصف ، العمليات التي تمت على أرض نهم اليمنية بنجاح ضمن جهود قوات التحالف والجيش اليمني لتحرير نهم .
وحققت القوتان انتصارات عديدة على جبهة نهم بعد تحرير سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم شرق العاصمة، كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي ومواصلة العمليات الحربية في عدة مواقع .
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