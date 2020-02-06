«الزعاق» يوضح حالة الطقس في موسم العقارب

علي القحطاني(صدى):

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم أول موسم العقارب الذي تتخلله ثلاث موجهات بادرة.

وقال الزعاق في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” :”اليوم أول موسم العقارب ومدتها(39)يوماً مقسمة على ثلاثة نجوم وكل نجم(13)يوماً عند العامة تسمى (السم والدم والدسم).

وأضاف أن أغلب أيام موسم العقارب معتدلة وتتخللها ثلاث موجات باردة الأولى تسمى موجة السم الثانية تسمى موجة الدم الثالثة تسمى موجة الدسم ومنتصف الأسبوع القادم نستقبل موجة السم. .