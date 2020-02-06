«حرس الحدود» يعلن فتح باب التسجيل لرتبة جندي

فاطمة المالكي(صدى):

قالت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، إن باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لحرس الحدود، على رتبة جندي للرجال، سيفتح يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الإدارة في بيانٍ لها اليوم أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحًا الموافق 15/ 6/ 1441هـ، وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا الموافق 19/ 6/ 1441هـ، على أن تتوفر في المتقدمين شروط التعيين الموضحة في الموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف أبشر- التوظيف على الرابط التالي هنا.

وأضافت أن اللجان ستكون بمناطق: حرس الحدود “جازان، الحدود الشمالية، تبوك، نجران، المدينة المنورة، الجوف، عسير، المنطقة الشرقية، أكاديمية محمد بن نايف بجدة.