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صور مسربة لـ«جاستن بيبر» في حالة مزرية بسبب المخدرات

صور مسربة لـ«جاستن بيبر» في حالة مزرية بسبب المخدرات
أوتاوا(صدى):

كشفت صور مسربة للمطرب الكندي الشهير جاستن بيبر عن الحالة المزرية التي وصل إليها بسبب إدمان المخدرات .

وأظهرت الصور المطرب وهو يسير في شوارع نيويورك بلا حذاء، إذ لم يرتدي سوى الجوارب ، مع ملابسه الرياضية وحرص على استعمال غطاء الرأس في محاولة يائية لإخفاء هويته عن الجمهور .

وأثارت الصور قلق الجمهور ، خاصة ً وأن بيبر صرح مؤخراً بحالته النفسية والصحية المتردية جراء علاجه من الإدمان ، فضلاً عن عدم ظهور زوجته معه كما هو معتاد أمام الجمهور .

كما اعترف النجم الشاب ” 25 ” عام ، بعلاجه من الكتئاب والقلق واستخدام علاجات تستخدم لمرضى الزهايمر والشلل الرعاش .

 

 

 


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