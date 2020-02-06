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دينا: حدادي على الراجل اللي بسيبه 3 أيام بس !

دينا: حدادي على الراجل اللي بسيبه 3 أيام بس !
القاهرة(صدى):

اعترفت الفنانة دينا بأخطائها المتكررة في اختيار شريك حياتها ، مؤكدة أنها اضطرت للإنفصال أكثر من مرة لأنها لا تحب الرجل البخيل والكذاب .

وقالت ” دينا ” في لقاء معها على قناة سي بي سي الفضائية : حدادي على الراجل اللي بسيبه 3 أيام بس!.. أنا مش قوية بس بعرف آخد الموقف في الوقت الصح .

وتابعت : الفنان عامل زي الطير محدش يقدر يحبسه، مش لازم كل الوقت نبقى كابسين بعض عشان نرضى بعضينا، وبكرر أخطائي في اختياري للرجالة .

كما اعترفت بغيرتها على زوجها وابنها قائلة : بتبان عليا لما أغير على ابني، مجربتش لسة أبقى حما، لكن لو مرات ابني حستها زي بنتي هشيلها فوق راسي” ، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى لو أنجبت فتاة .


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