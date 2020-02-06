النفط يرتفع لليوم الثاني بفعل ارتياح إزاء فيروس كورونا
ارتفعت العقود الآجلة للنفط لليوم الثاني اليوم الخميس في ظل تفاؤل المستثمرين بشأن تقارير غير مؤكدة عن تقدم محتمل في مكافحة تفشي فيروس كورونا في الصين مما قد يؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 56.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفعت 2.4 بالمئة في الجلسة السابقة.
وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتا أو ما يعادل 1.9 بالمئة إلى 51.70 دولار للبرميل بعد أن زادت 2.3 بالمئة أمس الأربعاء.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92733 ] نشر منذ 38 دقيقة
ياهملااالي …
.. دامه تحت الميه لاتقولون ارتفع ولا تعلنون ..
.. ضاع نفطك ياابو صابر ..