النفط يرتفع لليوم الثاني بفعل ارتياح إزاء فيروس كورونا

وكالات(صدى):

ارتفعت العقود الآجلة للنفط لليوم الثاني اليوم الخميس في ظل تفاؤل المستثمرين بشأن تقارير غير مؤكدة عن تقدم محتمل في مكافحة تفشي فيروس كورونا في الصين مما قد يؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 56.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفعت 2.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتا أو ما يعادل 1.9 بالمئة إلى 51.70 دولار للبرميل بعد أن زادت 2.3 بالمئة أمس الأربعاء.