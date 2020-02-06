أرامكو توتال تعلن عن وظائف شاغرة
كشفت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) عن توفر وظائف إدارية وهندسية وأمنية لحملة (الثانوية والدبلوم والبكالوريوس) حديثي التخرج وذوي الخبرة من المواطنين برواتب تصل إلى ” 23,375 شهريًّا” بجانب مزايا الشركة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسميات والشروط التالية:
1- مهندس كيميائي عام (براتب 13,750) : المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية (لا يشترط الخبرة)
2- مهندس كيميائي عام (براتب 14,325) : المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية (لا يشترط الخبرة)
3- مدقق حسابات (براتب 10,814) : المتطلبات: بكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات
4- مستشار إداري (براتب 15,625) : المتطلبات: بكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات
5- مستشار إداري (براتب 23,375) : المتطلبات: بكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات
6- محلل نظم تقنية المعلومات (براتب 16,250) : المتطلبات: بكالوريوس في تخصص هندسة الحاسب (لا يشترط الخبرة)
7- حارس أمن (براتب 8,917) : المتطلبات: شهادة الثانوية العامة كحد أدنى (لا يشترط الخبرة)
8- حارس أمن (براتب 8,800) : المتطلبات: شهادة الثانوية العامة كحد أدنى (لا يشترط الخبرة)
وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح الآن وذلك عبر من خلال بوابة العمل الوطنية طاقات .
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