أرامكو توتال تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) عن توفر وظائف إدارية وهندسية وأمنية لحملة (الثانوية والدبلوم والبكالوريوس) حديثي التخرج وذوي الخبرة من المواطنين برواتب تصل إلى ” 23,375 شهريًّا” بجانب مزايا الشركة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسميات والشروط التالية:

1- مهندس كيميائي عام (براتب 13,750) : المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية (لا يشترط الخبرة)

2- مهندس كيميائي عام (براتب 14,325) : المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية (لا يشترط الخبرة)

3- مدقق حسابات (براتب 10,814) : المتطلبات: بكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات

4- مستشار إداري (براتب 15,625) : المتطلبات: بكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات

5- مستشار إداري (براتب 23,375) : المتطلبات: بكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات

6- محلل نظم تقنية المعلومات (براتب 16,250) : المتطلبات: بكالوريوس في تخصص هندسة الحاسب (لا يشترط الخبرة)

7- حارس أمن (براتب 8,917) : المتطلبات: شهادة الثانوية العامة كحد أدنى (لا يشترط الخبرة)

8- حارس أمن (براتب 8,800) : المتطلبات: شهادة الثانوية العامة كحد أدنى (لا يشترط الخبرة)

وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح الآن وذلك عبر من خلال بوابة العمل الوطنية طاقات .