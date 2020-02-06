مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج عدد من الدورات

محمد السعران(صدى):

احتفلت مدرسة إشارة الحرس الوطني صباح اليوم الخميس الموافق ١٤٤١/٠٦/١٢هـ بتخريج عدد من الدورات المنعقدة بمدرسة إشارة الحرس الوطني بحضور سعادة قائد سلاح الإشارة اللواء/ عبدالمحسن بن عبدالله التويجري وحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني المكلف العقيد/ عبدالعزيز بن عبدالله آل حيان وقادة وحدات سلاح الإشارة.

حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها وكيل رقيب/ عبدالعزيز اليحيى، ثم ألقى سعادة قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني المكلف العقيد/ عبدالعزيز بن عبدالله آل حيان كلمة قدم فيه شكره الجزيل لسعادة قائد سلاح الإشارة على تفضله برعاية حفل التخرج وكذلك قدم التهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق وتقديم وتطبيق كل ما تعلموه في وحداتهم، بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاعا نيابة عنهم الرقيب/ نايف بن سعد السلمي.

بعد ذلك اعلن سعادة ركن التعليم العقيد/ ممدوح بن راشد الزنيدي النتيجة العامة للدورات وتفضل سعادة قائد سلاح الإشارة بتقديم الشهادات والدروع التكريمية للأوائل.

وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية للخريجين مع سعادة قائد سلاح الإشارة.