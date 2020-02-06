«الحصيني»: تباين شديد في درجات الحرارة خلال 48 ساعة

حمود العنزي(صدى):

كشف باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غداً الجمعة ، وتجدد الإنخفاض في اليوم التالي “السبت ” .

وقال “الحصيني ” على حسابه الرسمي في ” تويتر ” : من غد الجمعة يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة من “٥” الى “٧” درجات عما سجلته أمس الإربعاء لمدة يومين لذا سوف يحرص البعض على لبس الملابس الصيفية نهاراً على شمال ووسط وغرب المملكة .

وتابع : الحرارة في الرياض العظمى الجمعة٣١ درجة مئوية ثم متوقع تهاوي درجات الحرارة من السبت .

وطالب “الحصيني ” بعدم الإستهتار مع اررتفاع الحرارة المؤقت وارتداء الملابس المناسبة لعدم الإصابة بنزلات البرد .