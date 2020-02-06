الاستئناف تقضي بثبوت العضل في قضية «فتاة عنيزة» وتمنح المحكمة ولاية تزويجها

القصيم(صدى):

قضت محكمة الاستئناف في القصيم، بثبوت العضل في قضية فتاة عنيزة، موكلة المحكمة في قرار ولاية تزويجها بمن تراه الفتاة مناسبا لها.

وأوضحت مصادر أن المحكمة رأت أن الأسباب التي تقدم بها أشقاء الفتاة المعضولة لعدم صلاحية الخاطب لها غير كافية.

يذكر أن قضية فتاة عنيزة المعضولة حظيت على اهتمام كبير من المجتمع بعد صدور حكم يقضي بعدم كفاءة الخاطب؛ قبل أن تلاحظ المحكمة الأعلى درجة الحكم، وتنقض الحكم لمخالفته القواعد الشرعية؛ لتنظر القضية مرة أخرى وتقضي المحكمة بثبوت العضل تؤيده محكمة الاستئناف .