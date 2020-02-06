إزالة تعديات بمساحة 7 آلاف م2 في جدة

جدة(صدى):

أزالت آليات بلدية الجنوب الفرعية عدد من التعديات والإحداثات غير النظامية والتي قدرت بمساحة ٧٠٠٠م٢ بنطاق الفرع ، والتي تمثلت التعديات في إقامة أساسات مباني تحت الإنشاء.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية أ/تركي الذروي أن الفرق الرقابية بمشاركة شرطة البلدية تمكنت من حصر مواقع في حي المراسلات استغلت من قبل مخالفين حيث جرى تركيب “الهنقر” وأساسات مباني تحت الإنشاء دون الحصول على تصاريح نظامية، بمساحة ٧٠٠٠م٢.

وأضاف أنه جرى إزالة المخالفات في المواقع المحصورة بما يتوافق وحرص البلدية على الاستمرار بالتعامل الفوري والسريع مع أي شكل من أشكال التعدي على الاراضي الحكومية.