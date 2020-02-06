موقف بطولي لرجل أمن ينقذ مقيم من عملية خطف وسلب بالرياض

علي القحطاني(صدى):

نجح رجل أمن في إنقاذ مقيم سوداني من عملية خطف وسلب بحي الرمال شمال شرق الرياض .

وفي التفاصيل ، فقد كان رجل الأمن خارج فترة دوامه عائداً من عمله إلى المنزل ، ليرتاب بأحد المركبات ، وبمجرد اقترابه منها اكتشف وجود عراك بالمقعد الخلفي .

وبالفعل حاول استيقاف المركبة إلا أنها لاذت بالفرار ، فقام بمطاردتها حتى خشي المجرمان من الإطاحة بهما ، فقاما بإلقاء المجني عليه في عرض الطريق .

وقام رجل الأمن بإسعاف المجني عليه قبل أن يقع ضحية لعملية خطف وسلب ، كما قام بالإبلاغ عن المجرميًن اللذين تبين أنهما يحملان الجنسية الإثيوبية ، وتمت الإطاحة بواحد منهما فيما تواصل الجهات الأمنية ملاحقة الآخر .