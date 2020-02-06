  • الخميس 6

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. موقف بطولي لرجل أمن ينقذ مقيم من عملية خطف وسلب بالرياض

موقف بطولي لرجل أمن ينقذ مقيم من عملية خطف وسلب بالرياض

موقف بطولي لرجل أمن ينقذ مقيم من عملية خطف وسلب بالرياض
علي القحطاني(صدى):

نجح رجل أمن في إنقاذ مقيم سوداني من عملية خطف وسلب بحي الرمال شمال شرق الرياض .

وفي التفاصيل ، فقد كان رجل الأمن خارج فترة دوامه عائداً من عمله إلى المنزل ، ليرتاب بأحد المركبات ، وبمجرد اقترابه منها اكتشف وجود عراك بالمقعد الخلفي .

وبالفعل حاول استيقاف المركبة إلا أنها لاذت بالفرار ، فقام بمطاردتها حتى خشي المجرمان من الإطاحة بهما ، فقاما بإلقاء المجني عليه في عرض الطريق .

وقام رجل الأمن بإسعاف المجني عليه قبل أن يقع ضحية لعملية خطف وسلب ، كما قام بالإبلاغ عن المجرميًن اللذين تبين أنهما يحملان الجنسية الإثيوبية ، وتمت الإطاحة بواحد منهما فيما تواصل الجهات الأمنية ملاحقة الآخر .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1373 ] نشر منذ 49 دقيقة

يملك حس أمني عالي، المفروض مكافأة له أقلها شهادة تقدير. تخدمه عند الترقية.

لقد منع جريمة قبل ان تكتمل فصولها.

[ عدد التعليقات: 92733 ] نشر منذ 45 دقيقة

الحمد لله على سلامة الزول ..

.. وشكراً لرجل الأمن ، والمجرمين سيلقون عقابهم الصارم ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *