موقف بطولي لرجل أمن ينقذ مقيم من عملية خطف وسلب بالرياض
نجح رجل أمن في إنقاذ مقيم سوداني من عملية خطف وسلب بحي الرمال شمال شرق الرياض .
وفي التفاصيل ، فقد كان رجل الأمن خارج فترة دوامه عائداً من عمله إلى المنزل ، ليرتاب بأحد المركبات ، وبمجرد اقترابه منها اكتشف وجود عراك بالمقعد الخلفي .
وبالفعل حاول استيقاف المركبة إلا أنها لاذت بالفرار ، فقام بمطاردتها حتى خشي المجرمان من الإطاحة بهما ، فقاما بإلقاء المجني عليه في عرض الطريق .
وقام رجل الأمن بإسعاف المجني عليه قبل أن يقع ضحية لعملية خطف وسلب ، كما قام بالإبلاغ عن المجرميًن اللذين تبين أنهما يحملان الجنسية الإثيوبية ، وتمت الإطاحة بواحد منهما فيما تواصل الجهات الأمنية ملاحقة الآخر .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1373 ] نشر منذ 49 دقيقة
يملك حس أمني عالي، المفروض مكافأة له أقلها شهادة تقدير. تخدمه عند الترقية.
لقد منع جريمة قبل ان تكتمل فصولها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92733 ] نشر منذ 45 دقيقة
الحمد لله على سلامة الزول ..
.. وشكراً لرجل الأمن ، والمجرمين سيلقون عقابهم الصارم ..