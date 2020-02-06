التشهير بمنشأة مواطنة لبيعها بهارات مغشوش في مكة

مكة المكرمة(صدى):

نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكم تشهير بصاحبة مؤسسة تختص بتجارة المواد الغذائية في مكة المكرمة؛ وذلك إثر تورط القائمين عليها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة 1.032 عبوة بهارات تحمل تواريخ إنتاج لاحقة لتاريخ إنتاجها الحقيقي.

وأوضحت الوزارة أن حكم التشهير بالمنشأة الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، تضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفة.

وأكدت الوزارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.