شاب يسرق مديره في أول يوم عمل ويمحي هويته بحركة مذهلة

واشنطن(صدى):

في جريمة سرقة غريبة من نوعها ، أقدم شاب على سرقة صاحب العمل الذي وافق على توظيفه في الساعات الأولى من عمله وفر هارباً دون أن يترك وراءه خيط واحد للوصول إليه .

وفي التفاصيل ، فقد وافق صاحب محطة بنزين بالولايات المتحدة على توظيف شاب كان يبحث عن العمل ، وبمجرد أن بدأ العمل في المناوبة الليلية قام بسرقة بضائع وأموال تقدر بنحو 17 ألف دولار.

وقال صاحب محطة البنزين أنه كان يتابع سير العمل بالمحطة عبر هاتفه الذكي إلا أنه فوجئ بإختفاء الشاب ، وبمجرد وصول صاحب العمل فوجئ بالأموال والبضائع المختفية .

والمثير للدهشة أن الشاب لم يكلف نفسه عناء إخفاء ملامحه أو ارتداء قناع، وكل ما فعله هو سحب ملف توظيفه بينما لا يتذكر صاحب العمل اسمه نظراً لعدم عمله معه وقت كافي ، ليصبح المجرم مجهول الهوية .